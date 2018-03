Da hat Väterchen Frost die Luxusurlauber der Côte d'Azur aber eiskalt erwischt: Eigentlich wollten die Geissens auf St. Tropez ordentlich Sonne tanken. An der französischen Traumküste geht es aber leider so gar nicht heiß her. Die Jetsetter werden von schneeweißen Flöckchen überrascht. Für die Sonnenliebhaber ist das aber noch lange kein Grund für schlechte Laune. Etwas Gutes hat das überraschende Wetter-Wirrwarr nämlich doch – und zwar megacooles Selfie-Potenzial.



