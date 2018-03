Macht er es oder nicht? YouTube-Star Dominic Harrison (26) ließ sich kürzlich das Gesicht seiner Frau Sarah (26) tätowieren. Ein wahrer Liebesbeweis! Aber ist das auch etwas, was sich Love Island-Kandidat Mike Heiter mit dem Gesicht seiner großen Liebe Elena Miras vorstellen kann? Das verriet der Tattoofan jetzt im Promiflash-Interview. "Ich finde das cool, ist eine coole Idee, ein Liebesbeweis und so, ne? Warum nicht? Kann man auf jeden Fall machen. Also ich würde das vielleicht auch machen."



