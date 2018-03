Was für eine strahlende Bald-Mama! Erst Ende Dezember setzte Khloe Kardashian (33) dem monatelangen Rätselraten ein Ende: Sie und ihr Schatz Tristan Thompson (26) erwarten ihr erstes Kind! Seitdem setzt der Realitystar seine wachsende Murmel immer wieder gekonnt in Szene. Ob blaues Dress mit raffinierten Cut-Outs oder ein enger weißer Fummel – Khloe zeigt gerne, was sie hat. Auch der aktuelle Schnappschuss beweist: Die Mommy-to-be sieht umwerfend aus!

Ein hautenges silbernes Glitzerkleid, eine schwarze Strickjacke, die lässig über die Schultern hängt und eine zufrieden wirkende werdende Mami – Khloe scheint ihr Babyglück einfach nur zu genießen! "Was passieren soll, wird auch passieren", schrieb Khloe zu dem Instagram-Bild. Die Unternehmerin wünschte sich schon lange eigenen Nachwuchs – nun hat sich ihr Traum vom kleinen Wunder endlich erfüllt. Verständlich, dass sie ihr immer größer werdendes Babybäuchlein nur allzu gerne zeigt.

Lange muss Khloe sich nicht mehr gedulden: Die 33-Jährige ist mittlerweile schon im achten Monat schwanger! Ob sie und Tristan ein Mädchen oder einen Jungen bekommen, haben sie bisher allerdings nicht verraten. Die Antwort darauf gibt es für die Fans in der nächsten Keeping up with the Kardashians-Folge. In der Vorschau ist bereits zu sehen, dass das Geschlecht zumindest bei Schwester Kourtney (38) kurz für einen Schock sorgt.

Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, It-Girl und Reality-Star

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

