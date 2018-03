Schlagzeilen-Flucht! Am Sonntag wurde die einstige Melrose Place-Darstellerin Heather Locklear (56) in ihrem Zuhause in Kalifornien festgenommen. Die Schauspielerin soll in benommenem Zustand ihrem Boyfriend nach einem Liebes-Zoff stark in die Nase gebissen haben – wegen häuslicher Gewalt wurde die Blondine mit aufs Revier genommen. Besonders unerträglich empfindet wohl nicht nur Heather die Situation, sondern auch ihre Tochter Ava Sambora (20) – denn die flieht jetzt vor dem Medienrummel!

Heathers Spross sei sehr verärgert gewesen und habe kurz nach der Verhaftung ihrer Mom das Land verlassen – und sei nach Hawaii geflogen, wie TMZ berichtete. Dort verbringe die 20-Jährige einige Tage mit ihrem geliebten Papa Richie Sambora (58) – dem Ex-Mann von Locklear. Wie eine Quelle der Familie verraten haben soll, wollte Ava sowieso bald einen Trip mit ihrem Dad starten. Doch nach dem Festnahme-Drama zogen sie ihren Urlaub vor – er sei einfach "unumgänglich" geworden!

Ava hat schon so einiges mit ihrer Mutter in der Vergangenheit miterleben müssen. Heather schockte jahrelang mit diversen Drogen-Skandalen und Entzugs-Dramen. Trauriger Höhepunkt: Bereits 2008 wurde sie wegen Rauschmitteleinflusses hinterm Steuer aufgegriffen. Zudem datet die 56-Jährige seit einem Jahr den Ex-Häftling Chris Heisser, der wegen schweren Identitätsraubes 24 Monate hinter Gittern verbrachte.

Photo Image Press/Splash News Ava Sambora bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2017

Stewy / starsurf / Splash News Richie und Ava Sambora in Hawaii 2013

Handout / Getty Images Schauspielerin Heather Locklear 2008 in Santa Barbara

