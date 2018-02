Heather Locklear (56) außer Rand und Band! Nach jahrelangen Schlagzeilen um diverse Drogen-Skandale machte die ehemalige Melrose Place-Darstellerin im März vergangenen Jahres mit einem weiteren Schocker von sich reden: Die Schauspielerin datet seither den ehemaligen Sträfling Chris Heisser. Und mit ihrem Schatz ist die Blondine jetzt so richtig aneinandergeraten: Denn die Amerikanerin wurde nach einem heftigen Zoff mit dem Ex-Knasti verhaftet – mieser Mugshot inklusive!

Instagram / heatherlocklear Heather Locklear, Schauspielerin

Heather wurde am Sonntag in ihrem Zuhause in Kalifornien von der Polizei festgenommen, wie Daily Mail berichtete. Die 56-Jährige soll nach einem heftigen Liebes-Streit ihrem Chris stark in die Nase gebissen haben – für die Beamten ein klarer Fall von häuslicher Gewalt, weshalb sie die Beauty nach einem alarmierenden Anruf mit auf das Revier nehmen wollten. Doch die Mutter einer Tochter soll sich bei der Verhaftung stark gewehrt haben: Sie soll die drei Ordnungshüter attackiert und beschimpft haben! Aber das half alles nichts: Heather musste die Nacht in einer Zelle verbringen und wird sich wohl für immer an diesen Abend erinnern – dank des ungünstigen Verbrecherfotos!

Axelle Woussen/Bauergriffin.com Heather Locklear

Wie das Magazin von einem Influencer erfahren haben will, soll der Ex-"LAX"-Star in einem benommenen Zustand angetroffen worden sein. Ob Heather unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand? Es wäre zumindest nicht das erste Mal: Bereits 2008 wurde sie wegen eines Drogendeliktes festgenommen.

Handout / Getty Images Schauspielerin Heather Locklear 2008 in Santa Barbara

