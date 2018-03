Für seine Freundin kann es nicht blumig genug sein! Vor einem Monat ist das erste gemeinsame Kind von Kylie Jenner (20) und Travis Scott (25) zur Welt gekommen. Nach nur wenigen Monaten Beziehung schlüpften die frisch Verliebten also direkt in die Rolle eines Elternpaares. Die Romantik zwischen ihnen soll deshalb aber nicht zu kurz kommen – dafür sorgte der Rapper jetzt mit einer supersüßen Geste. Wie neue Videos auf Kylies Snapchat-Profil zeigen, ließ ihr Schatz ein wahres Meer an Rosen zu ihr nach Hause liefern.



