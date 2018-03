Wieder eine Schlappe für die Shades of Grey-Reihe! Erst vor wenigen Wochen startete der dritte und finale Teil der SM-Romanverfilmung im Kino und sorgte bei den Fans wieder für Jubelschreie. Bei Kritikern hingegen kamen die Filme bisher eher weniger gut weg und brachten den Hauptdarstellerin Jamie Dornan (35) und Dakota Johnson (28) 2016 schon den Negativ-Filmpreis Goldene Himbeere ein. Auch in diesem Jahr blieb der zweite Streifen "Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe" nicht verschont.

Heute wurde der Award traditionell vor den Oscars vergeben. Der Erotik-Blockbuster hatte im Vorhinein acht Nominierungen hinnehmen müssen, erhielt allerdings laut dpa nur zwei. Kim Basinger (64) wurde als schlechteste Nebendarstellerin ausgezeichnet und der Film selbst als schlechteste Fortsetzung. Schlimmer traf es bei den "Razzies" nur den Animationsfilm "Emoji", der gleich viermal den Negativ-Preis bekam – fürs Drehbuch, Regie, das Leinwandpaar und das Gesamtwerk.

Zum schlechtesten Schauspieler wurde Hollywood-Star Tom Cruise (55) für seine Performance in "Die Mumie" ernannt. Mel Gibson (62) musste den Award als schlechtester Nebendarsteller hinnehmen als ober-cooler Opa in "Daddy's Home 2 – Mehr Väter, mehr Probleme". Den Preis für die mieseste Schauspielerin erhielt übrigens Comedian Tyler Perry (48) für seine weibliche Rolle in seinem eigenen Film "Boo 2: A Madea Halloween".

"Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe", Universal Kim Basinger als Elena Lincoln in "Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe"

Anzeige

Sony Pictures Releasing GmbH Szene aus "Emoji"

Anzeige

Brandon Voight / Splash News Tom Cruise bei der Premiere von "Die Mumie" in Sydney

Anzeige

Handout/ Getty Images Mel Gibson bei den Golden Globes 2016

Eugene Powers/WENN.com Tyler Perry bei der Premiere von "Tyler Perry’s Boo 2: A Madea Halloween'"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de