Während Amy Schumers (36) Gelübde war Fremdscham garantiert! Die "Dating-Queen"-Darstellerin sprach mit ihrem Freund und Radio-Host Nikki Glaser über ihre Hochzeit mit Kochbuchautor Chris Fischer und das Leben als frisch Vermählte. Die beiden überraschten die Öffentlichkeit kürzlich mit ihrer Blitzhochzeit nach drei Monaten Beziehung. Und Amys Gelöbnis ist genau so, wie man es von der Komikerin erwarten würde: schamlos, dreckig mit einem Hauch Sarkasmus!

Laut Daily Mail, habe Amy ihr Gelöbnis zwar unter Tränen, aber in einer Rekordzeit von 20 Minuten verfasst. Die Rede war gespickt mit Lachern: "Du bringst mich zum Lächeln, du gibst mir das Gefühl geliebt zu werden und du machst mir Essen. Ich verspreche, ich werde dich immer oral befriedigen." Aber der Küchenchef wäre nicht Amys Auserwählter, wenn er nicht einen genauso wunderbaren Humor besitzen würde. In seinen Zeilen höhnte Chris, wie die liebevolle Amy ihn einen Loser nannte, nachdem er ein Tennisspiel verloren hatte. In dem Radio-Interview versicherte Hollywoods Lieblingskomikerin, sie sei eine verdammt gute Ehefrau, aber alles würde sich noch sehr neu anfühlen.

Die Überrasschungshochzeit fand am 13. Februar in Malibu statt. Mit Promi-Gästen wie Jake Gyllenhaal (37) und Jennifer Lawrence (27), die via Textmessage zwei Tage vor der Feier eingeladen worden sind, wie die Daily Mail berichtete. Und was wünschte sich das Brautpaar als Geschenk? Amy bat ihre Gäste um eine Spende für die Organisation Everytown for Gun Safety, die sich für schärfere Waffengesetze in den USA einsetzt.

Instagram/amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer

Instagram / amyschumer Ehepaar Amy Schumer und Chris Fischer

Instagram / amschumer Amy Schumer und Chris Fischer an Neujahr

