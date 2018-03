Victoria Beckham (43) geht in ihrer Rolle als Mutter voll auf. Ihre Söhne Brooklyn (18), Romeo (15) und Cruz (13) bedeuten der Ehefrau von Ex-Kicker David Beckham (42) alles – aber ihr ganz besonderer Schatz ist definitiv ihre einzige Tochter Harper Seven (6). An ihr kann sich die Modedesignerin in Sachen Styling austoben, vor allem wenn es um die Haare der Sechsjährigen geht.

Mittlerweile macht Vics Tochter sogar Rapunzel Konkurrenz – das volle, gewellte Haar der Kleinen reicht schon bis zu ihrem Po. Das zeigt die 43-Jährige jetzt mit einem neuen Foto ihres Mädchens in ihrer Instagram-Story. Dazu schrieb die stolze Mama: "Goldlöckchen." Für das perfekte Foto verpasste die brünette Beauty ihrer Tochter schon des Öfteren hübsche Flechtfrisuren oder Pferdeschwänze.

Die Fashionista ohne Lächeln ist bei ihrer eigenen Haarpracht weniger kreativ: Entweder trägt sie ihre kinnlangen Haare offen oder steckt sie am Hinterkopf zusammen. Zu ihren wilden Spice Girls-Zeiten ähnelte die schöne Brünette ihrer Tochter da mehr – zumindest wenn es um die Frisur geht. Damals trug Victoria ihre Haare auch noch lang, bis sie im Jahr 2001 plötzlich mit einem frechen Pixie-Cut überraschte.

Instagram / victoriabeckham Harper Seven, Tochter von Victoria und David Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Seven Beckham (v.l.)

George De Sota / Newsmakers / Getty Images Emma Bunton und Victoria Beckham 2000

