Die Fußballwelt trauert um den verstorbenen FC-Florenz-Kapitän Davide Astori. Mit gerade einmal 31 Jahren ist der italienische Profisportler am Sonntag tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Todesursache soll ein Herzstillstand sein. Zahlreiche aktive und ehemalige Fußballspieler zeigen sich schockiert und bekunden im Netz ihr aufrichtiges Mitgefühl. Neben den deutschen Nationalhelden wie Sami Khedira (30) und Christoph Metzelder (37) teilt auch David Beckham (42) auf Instagram seine Anteilnahme. Besonders emotional ist der öffentliche Brief des Juventus-Turin-Keeper Gianluigi Buffon (40) an seinen verstorbenen Freund.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de