Er hat in Afghanistan gedient – die Eindrücke, die Nathan Hunt (✝39) dort erhielt, haben ihn nun in den Selbstmord getrieben. Einer, den sein Tod besonders mitnahm, ist Prinz Harry (33)! Der britische Royal war gemeinsam mit Nathan im Kampfgebiet der Taliban stationiert und hat mit ihm Minen der Terrororganisation identifiziert. Als er vom Suizid seines ehemaligen Kameraden hörte, griff er sofort zu Papier – und schrieb Nathans Eltern emotionale Zeilen!

"Ich habe nur die besten Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit in der Armee", heißt es in der Postsendung, den Maria und Derek Hunt der Daily Mail bereitstellten. "Nathan war nicht nur ein hochprofessioneller Soldat, der von all denen, die mit ihm zusammenarbeiteten, respektiert wurde, sondern er hatte auch einen bissigen Humor", fuhr der Ex-Soldat fort. Die Familie war sehr ergriffen von der Anteilnahme: "Der Brief zeigt, dass Harry Teil der Truppe und nicht nur aus Publicity-Gründen dabei war. Er spielte eine große Rolle und mein Sohn und andere Soldaten, mit denen ich bei Nathans Beerdigung sprach, haben Hochachtung vor ihm", sagte der Vater im Interview.

Nathan hinterlässt eine neunjährige Tochter – auch Harry weiß, wie schmerzhaft es ist, in so jungen Jahren einen Elternteil zu verlieren. Als seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) bei einem Autounfall ums Leben kam, war er gerade einmal zwölf. "Bitte seien Sie sich sicher, dass Sie beide und Megan in meinen Gedanken sind und mein tiefstes Mitgefühl mit Ihnen allen ist in dieser schwersten aller Zeiten", beendete der 33-Jährige seinen Brief.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images / John Stillwell Prinz Harry (2.v.r.) mit seinen Kameraden in Afghanistan, 2008

Getty Images / Matt Cardy Prinz Harry, Afghanistan 2014

Getty Images / John Stillwell Prinz Harry (r.) im Gespräch mit Einwohnern, Afghanistan 2008

