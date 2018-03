Castings gehören für Jennifer Lawrence (27) heute wohl ziemlich sicher der Vergangenheit an. Als Star von zwei megaerfolgreichen Filmreihen, mit jeder Menge starker Charakterdarstellungen in ihrer Vita und einem Oscar in der Tasche wird Jen mittlerweile von Filmstudios und -bossen um ihre Mitarbeit angefleht und muss sich nicht mehr in Vorsprechen mit unzähligen Rivalinnen messen. Vor rund zehn Jahren sah das aber noch anders aus: Noch heute erinnert sich Jennifer lebhaft an einen ganz besonderen Rollenkampf – sie wollte Bella Swan in Twilight spielen!

Dass Jen mit Kristen Stewart (27) um die Hauptrolle in der Vampirsaga gekämpft und gegen Robert Pattinsons (31) spätere Kollegin und Freundin verloren hatte, machte schon 2012 Schlagzeilen. Damals stand Jennifer selbst kurz davor, mit der Verfilmung der Jugendbuchreihe Hunger Games zum Megastar zu werden. In der Howard Stern Show plauderte die Schauspielerin jetzt noch einmal rückblickend über ihre Niederlage im "Twilight"-Casting: "Ich wusste gar nicht so richtig, worum es ging. Man bekommt einfach fünf Skriptseiten in die Hand gedrückt und dann heißt es: 'Los, mach!' Als die Filmreihe dann raus kam, dachte ich nur: 'Krasse Geschichte. Whoa'" Während KStew damals über Nacht weltbekannt wurde, machte Jennifer in Indie-Projekten von sich reden. Für "Winter's Bone" erhielt sie 2010 ihre erste Oscarnominierung. "Mein Gedanke war damals: 'Das ist perfekt. Ich kann schauspielern und ich bin nicht berühmt."

Wenige Jahre später war dann auch die heute 27-Jährige an der Reihe. Als Katniss Everdeen eroberte sie an der Seite von Liam Hemsworth (28) und Josh Hutcherson (25) von 2012 bis 2016 regelmäßig die Kinoleinwände und folgte dem steilen Karrierepfad ihrer ehemaligen Casting-Rivalin Kristen.

