Der Fratz von Anna Maria Damm (21) ist schon jetzt total aktiv: In ihrer Instagram-Story zeigt die YouTuberin, wie ihre kleine Prinzessin gegen Mamis Bauch tritt. So langsam scheint es dem süßen Wonneproppen zu eng in der Babykugel zu werden. Doch auch die 21-Jährige kann es kaum noch erwarten, bis ihr Sprössling endlich das Licht der Welt erblickt – bis dahin müssen sich die beiden jedoch noch ein wenig gedulden.



