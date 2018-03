Sie ist nicht nominiert und trotzdem sticht sie bei der Oscarverleihung heraus: Hollywood-Göre Jennifer Lawrence (27)! Seit sie 2013 selbst einen Oscar als beste Hauptdarstellerin absahnen konnte, hat sie sich als feste Größe im Hollywood-Olymp etabliert. Entsprechend wohl fühlt Jen sich bei der wichtigsten Award Show der Filmbranche. Mit ihrer unverstellten, frechen Art rockt Jennifer vom ersten Moment an den Abend und macht ihn zu einer Party.

Schon auf dem Red Carpet zeigte Jennifer wieder allen, warum sie sie lieben. Die Fotografen mussten sich beeilen, gute Fotos von ihr zu ergattern, denn lange konnte die Schauspielerin nicht still halten. Schon bald zappelte und alberte sie herum – eben ganz Jennifer-like. Im Oscar-Saal ging es entsprechend locker-lässig weiter. Die 27-Jährige bediente sich sofort an der Weinbar und drehte ihre Runde: So viele coole Kollegen, mit denen sich Smalltalk machen ließ – dafür kletterte sie in ihrer Metallic-Robe sogar über Stühle.

So wurde Jen nicht nur bei Gesprächen mit Salma Hayek (51) und Filmlegende Meryl Streep (68) abgelichtet, es gab auch eine kleine Hunger Games-Reunion. Die Ex-Kattnis-Everdeen-Darstellerin freute sich, ihren ehemaligen Co-Star und guten Freund Woody Harrelson (56) wiederzusehen. Sicher wünschte sie ihm viel Glück: Woody ist in der Kategorie "bester Hauptdarsteller" für einen Oscar nominiert.

Kevin Winter / Getty Images Meryl Streep und Jennifer Lawrence während der Oscarverleihung 2018

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars 2018

Kevin Winter / Getty Images Jennifer Lawrence und Woody Harrelson während der Oscarverleihung 2018

