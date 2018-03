Kommt mit dem 30. Lebensjahr auch die Hochzeit? Rihanna (30) ist bereits seit Juni 2017 glücklich vergeben an den milliardenschweren Unternehmer Hassan Jameel. Gerüchte um eine Verlobung oder Schwangerschaft kamen in den letzten Monaten zu Genüge auf. Am 20. Februar feierte Rihanna nun ihren 30. Geburtstag – laut einem Insider ein Grund, dass es jetzt wirklich ernst zwischen der Pop-Queen und ihrem Lover werden könnte!

Gegenüber dem Magazin Hollywood Life plauderte die Quelle über die Beziehung der Turteltäubchen aus: "Rihanna ist schwer verliebt. Er ist der erste Mann seit Chris Brown, der ihr das Gefühl gibt, dass sie sesshaft werden möchte." Der runde Ehrentag hätte dieses Gefühl angeblich nur noch verstärkt: "Es ist sehr ernst und nun, da Rihanna die große 30 erreicht hat, denkt sie noch mehr über Dinge wie Hochzeit oder Familie nach", so der Bekannte aus den RiRi-Reihen. Wer jetzt aber meint, die Hochzeitsglocken schon läuten zu hören, könnte sich täuschen, denn: "Sie und Hassan überstürzen nichts, aber es ist die Richtung, in die ihre Gedanken gehen. Es scheint so, als habe sie wirklich ihren Prinz Charming gefunden!"

Nachdem die "Work"-Interpretin lange Zeit mit der Trennung im Jahr 2009 von ihrer ersten großen Liebe, Chris Brown (28), zu kämpfen hatte, scheint die Sängerin mit dem saudischen Businessmann nun endlich ihr Liebesglück gefunden zu haben: "Für eine lange Zeit hatte sie Angst, nie wieder jemanden so lieben zu können wie Chris, aber Hassan zeigte ihr, dass es möglich ist! Es sind verschiedene Arten von Liebe, aber gleichwertig stark!"

Getty Images / Pascal Le Segretain Rihanna in Paris, September 2017

Anzeige

Christopher Polk/ Getty Images Rihanna bei den Grammy-Awards in New York

Anzeige

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Rihanna in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de