Der Weg zum Herzen eines Mannes führt über seine Mama! Das weiß auch Der Bachelor-Kandidatin Kristina Yantsen. Sie ist eine der zwei Finalistinnen, die am Mittwoch zum letzten Mal um den begehrten Junggesellen Daniel Völz kämpfen. Wird sie die letzte Rose erhalten, oder geht die Liebesblume an Konkurrentin Svenja von Wrese? Das Zünglein an der Waage könnte das Urteil von Daniels Mutter Rebecca sein...

Die lernt die beiden Herzdamen ihres Sohnes kennen, kurz bevor der seine finale Entscheidung treffen muss. Sowohl die blonde Svenja als auch Kristina prüft Mama Völz auf Herz und Nieren – kein Wunder, dass da die Nerven blank liegen! Das gesteht die Tänzerin auf der Bachelor-Facebook-Seite kurz vor der Begegnung mit ihrer potenziellen Schwiegermutter: "Ich bin gespannt, ich freue mich und ich bin sehr aufgeregt!"

Da ist sie nicht die Einzige! Auch der Rosenkavalier selbst sitzt auf heißen Kohlen. "Ich werde heute meine Mutter wiedersehen. Und ich freue mich total, ich habe sie jetzt schon voll lange nicht gesehen, und habe ihr viel zu erzählen. Und ihr viel mitzuteilen. Gerade, was sich in den letzten paar Wochen alles getan hat. Und natürlich, wen sie denn genau heute treffen wird. Und das wird an sich auch eine ganz aufregende Sache werden, weil man ja nie weiß, wie die Mutter die Freundin findet", verrät er via Social Media. Was glaubt ihr? Wem flattern am meisten die Nerven?

MG RTL D Bachelor-Kandidatin Kristina Yantsen und Daniel Völz' Mutter

Anzeige

MG RTL D Daniels Mutter Rebecca, Svenja von Wrese und Bachelor Daniel Völz

Anzeige

MG RTL D Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen in Vietnam

Anzeige

Wer hat am meisten Angst vor der Begegnung? Daniel Kristina Svenja Daniels Mutter Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de