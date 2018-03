Die schweren Anschuldigungen gegen Ed Westwick (30) scheinen kein Ende zu nehmen. Der einstige Gossip Girl-Liebling gehört zu einer langen Reihe Hollywood-Stars, denen sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Schon drei Frauen bezichtigen den Schauspieler übler Gewalttaten und Misshandlungen. Nun kommt ein viertes mutmaßliches Opfer hinzu, das zwar nicht ihn direkt verklagt, aber dennoch vor Gericht zieht: Eine Stylistin beschuldigt Ed, sie vor vier Jahren über zwei Tage hinweg quasi als Sex-Sklavin gehalten zu haben.

Ihre Horrorzeit bei dem Schauspieler, die Haley Camille Freedman laut TMZ in ihrer Anklage beschreibt, begann mit einem ganz harmlosen Treffen unter Freunden. Nachdem alle Anwesenden außer der Blondine Eds Haus verlassen hatten, sollen sie und der heute 30-Jährige zunächst noch einvernehmlich Sex gehabt haben. Schlagartig änderte sich die Lage, als Ed von ihr verlangt habe, ihn zu würgen, zu schlagen und anzuspucken – als sie sich geweigert habe, soll er ihr eben diese Dinge angetan haben. Immer wieder habe er sie sexuell bedrängt und misshandelt. Nach 48 Stunden sei sie schließlich endlich frei gewesen und habe Prellungen, Blutungen und emotionale Schmerzen davon getragen.

Da Haley die genaue Lage ihres Aufenthaltsortes nicht gekannt und keinen Empfang auf ihrem Handy gehabt habe, habe sie keine Hilfe rufen können. Die Stylistin verklagt aktuell aber nicht Ed selbst sondern seine früheren Geschäftspartner. Die junge Mode-Expertin sei vom Team des Schauspielers daran gehindert worden, mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen: Ein Medienunternehmen, mit dem sie über den Vorfall gesprochen hatte, sei beeinflusst worden, indem Haley als "instabil, gestört, eifersüchtig und promiskuitiv" in Misskredit geredet wurde. Der Hollywood-Star habe damals außerdem gedroht, sie zu verklagen: In der Zeit, in der er sie gefangen gehalten worden sein soll, habe er Besuch von Verwandten gehabt.

Instagram / haleycamille Haley Camille Freedman, Stylistin

Jason Merritt/TERM / Getty Ed Westwick auf einer Veranstaltung in Culver, Kalifornien

