Zu Let's Dance will Simon Gosejohann (42) nicht – das steht für ihn fest. Der Comedian sieht sich nicht gerade darin berufen, über das Tanzparkett zu fegen. "Das ist nicht mein Beruf, sich kaputt zu tanzen", vermutete der 42-Jährige kürzlich im Promiflash-Interview. Das Fernsehgesicht hat allerdings schon eine Idee, an welcher Show er stattdessen teilnehmen möchte: "Ich mache 'Let's Rap', da mache ich dann mit. Da mache ich so ein bisschen Rap-Dance."



