Der Kampf um ein neues Leben ist im vollen Gange! Seit rund vier Wochen schwitzen die The Biggest Loser-Kandidaten der zehnten Staffel im andalusischen Camp für ihr Traumgewicht. Dabei an ihrer Seite: Coach Ramin Abtin (45)! Der Personaltrainer ist seit 2013 fester Bestandteil der Abnehm-Show und steht seinen Schützlingen mit Rat und Tat zur Seite. Im Promiflash-Interview hat Ramin jetzt verraten, was für ihn das Erfolgsrezept der Sendung ist!

Im Lager seien die Teilnehmer nicht ihrem normalen Alltag und den damit verbundenen Versuchungen ausgesetzt, erklärte der Profisportler gegenüber Promiflash. Dazu komme die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Coaches und den Abnehmwilligen: "Mit dieser Kombination schaffen wir für die Kandidaten eine optimale Ausgangslage, um ihrem Übergewicht konsequent die Stirn bieten zu können." Diese beiden Komponenten sorgen bei Christos und Co. offenbar für Höchstleistungen! "Der Zuschauer sieht außerdem im wahrsten Sinne des Wortes Heldenreisen und erlebt, dass es jeder schaffen kann, etwas aus sich zu machen", schwärmte Ramin.

Auch für Camp-Chefin Christine Theiss (38) sind die Storys der Kandidaten ausschlaggebend für den Erfolg der Show. "Wir erzählen wahre Geschichten mit 'echten' Menschen und jeder kann das Leiden, aber auch den Erfolg, hautnah miterleben", erklärte die Kickboxerin vor ein paar Wochen im Promiflash-Interview.

Wie es bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr bei Sat.1.

Facebook / Ramin Abtin Ramin Abtin, Coach bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Benedikt Müller Ramin Abtin, "The Biggest Loser"-Coach

Sat.1/Benedikt Müller Christine Theiss bei "The Biggest Loser"

