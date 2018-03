Dieser Sieg hat alles auf den Kopf gestellt! Vor 15 Jahren gewann Alexander Klaws (34) die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Seither hat sich das Leben des damals 20-Jährigen komplett verändert. Mit seinem Hit "Take Me Tonight" stürmte Alex über Nacht die Charts und begeisterte ein Millionenpublikum. Im Promiflash-Interview verrät der Musical-Darsteller, warum er sich auch heute noch gerne an seine Zeit bei der Castingshow zurückerinnert: "Ich habe DSDS in einer Zeit gewonnen, wo es noch ein Riesenlob war. Das kann man nicht anders sagen!"



