Eva Longoria genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Die Ex-Desperate Housewives-Darstellerin erwartet mit 42 Jahren ihr erstes Kind. Knapp zwei Jahre nach ihrer romantischen Hochzeit bereiten sich die Schauspielerin und ihr Mann José Bastón (49) auf die Ankunft ihres Babys vor. Der Schwanger-Glow steht Eva ausgezeichnet und dank ihrer besten Freundin ist sie bereits mit allem nötigen Wissen ausgestattet, um die beste Mama der Welt zu werden.

Nein, es ist nicht Victoria Beckham (43), die Eva mit Rat und Tat zur Seite steht. Als enge Freundin und vierfache Mutter wäre die Engländerin sicher bestens dafür geeignet – doch stattdessen bereitet eine andere Langzeitfreundin den Schauspielstar auf den künftigen Baby-Alltag vor: Zweifachmama Kerry Washington (41). "Kerry ist die Freundin, auf die ich mich während meiner Schwangerschaft am meisten stütze. Sie hat mir geholfen, eine Säuglingsschwester zu finden, und zu verstehen, was eine Geburtsbegleiterin ist. Sie hat einfach eine endlose Fülle an Informationen für mich", erzählte Eva im Interview mit Access Hollywood.

Eine werdende Promi-Mami möchte natürlich auch mit wachsender Babykugel immer top gestylt aussehen. Auch beim Thema Mode kann sich Eva voll und ganz auf den Scandal-Star verlassen, eine Stylistin braucht sie nicht. "Kerry hat mir einen Koffer mit Umstandsmode gegeben. Dieser ist wie ein reisender Koffer, weil er immer an andere weitergegeben wird. Auch ich werde etwas hinzufügen und ihn dann weiterreichen. Kerry ist einfach wunderbar", erzählte die schwangere Schauspielerin in dem Interview.

Christopher Polk/Getty Images for JumpLine Eva Longoria, Kerry Washington und Gina Rodriguez

Christopher Polk/Getty Images Eva Longoria bei der Premiere zu "A Wrinkle in Time" in Los Angeles

Noel Vasquez/Getty Images Eva Longoria und Kerry Washington 2007 in Los Angeles

