Ganz schön sexy: Katherine Heigl (39) im Familienurlaub. Im Dezember 2016 brachte die Schauspielerin ihren ersten leiblichen Spross, den kleinen Joshua Bishop Kelley zur Welt. Zusammen mit ihrem Ehemann Josh Kelley (38) hat die Schauspielerin noch zwei adoptierte Töchter – Naleigh und Adalaide. Mit ihren drei Wundern und ihrem Liebsten ist die Blondine happy wie nie und zeigt das aktuell bei einem einzigartigen Strandausflug mit ihrer Family – dabei präsentiert sich die Dreifach-Mum in einem heißen Beach-Outfit.

Auf Instagram zeigte die ehemalige Grey's Anatomy-Darstellerin ihren Fans den Familientrip nach Mexiko. Am Strand planscht Katherine mit ihrem Söhnchen im Wasser, spaziert mit ihm und Ehemann Josh Hand in Hand durchs Meer in den Sonnenuntergang. Auch Naleigh und Adalaide genießen die sonnigen Tage – sie posieren lächelnd vor grünen Palmen. Besonderer Hingucker bei den Urlaubspics ist neben den Kindern Katherine selbst! Denn die Produzentin zeigt sich und ihren erschlankten Körper stolz im roten Bikini – und strahlt wieder in sportlichen Posen nach ihrer Schwangerschaft!

Erst vor wenigen Tagen stellte sich Katherine erstmals wieder knapp bekleidet auf Social Media zur Schau, um ihren "verspäteten" After-Baby-Body-Post hochzuladen. Für die 39-Jährige war es ein langer Prozess, bis sie wieder ihre Wohlfühlmaße hatte. Das "Ugly Truth"-Starlet setzte sich allerdings keinem Figurdruck aus – und nahm sich für die Rückbildung fast ein ganzes Jahr Zeit.

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl mit Ehemann Josh Kelley und dem gemeinsamen Sohn Joshua Kelley

Instagram / katherineheigl Naleigh Kelley und Adalaide Kelley, Töchter von Katherine Heigl

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl, Schauspielerin

