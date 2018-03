Ist diese Liebe noch gesund? Seit über zwei Jahren ist das Fashion-Paar Zayn Malik (25) und Gigi Hadid (22) mittlerweile zusammen. Hartnäckige Gerüchte über Trennungen lächeln die beiden einfach weg. Nun sorgt sich aber ein Insider über das Essverhalten des berühmten Turtel-Duos. "Es ist gruselig – sie geben sich Tipps, wie man den Hunger am besten besiegt und beim Workout am meisten Kalorien verbrennt", erzählt die Quelle dem Magazin OK!. Und tatsächlich: Noch vor drei Jahren wirkten Zayn und Gigi etwas fülliger.



