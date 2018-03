Er hinterließ anscheinend viel verbrannte Erde. Bei der Kuppelshow Der Bachelor hat Daniel Völz (33) aus 24 Frauen sein persönliches Match gefunden. Die Verschmähten zeigten sich beim großen Wiedersehen nach der finalen Sendung sehr distanziert gegenüber dem Mann, der zwar viele küsste, aber nur eine wählte. Genau diese Reaktion hatte Daniel befürchtet, weshalb er mächtig Bammel vor der Reunion mit den Rosengirls hatte.

Im Promiflash-Interview verriet der 33-Jährige, warum er anfänglich etwas nervös war: "Immerhin sind zweieinhalb Monate vergangen und da weiß man natürlich nicht, wie sie alle mittlerweile drauf sind. Außerdem hatten sie zweieinhalb Monate Zeit, sich ganz genau zu überlegen, was sie sagen wollen und was sie mir vorwerfen wollen." Daniel selbst hingegen habe sich nichts vorzuwerfen, schließlich habe er sich nie verstellt: "Ich bin mir von Anfang an treu geblieben und habe immer genau das gesagt, was mir eben durch den Kopf ging. Auch wenn das nicht immer vorteilhaft war, war es immer das wahre Ich."

Das wahre Gesicht so mancher Kandidatin zu sehen, habe ihn hingegen sehr überrascht: "Dann wieder auf alle zu treffen, nachdem man auch gesehen hat, wie sie wirklich drauf sind zum Teil – da ist man natürlich angespannt." Doch auch, wenn es kein herzliches Wiedersehen unter alten Freunden wurde, kann das dem Rosenkavalier egal sein. Er hat schließlich seine Auserwählte gefunden und bisher ist ihre Verbindung von Dauer, denn Kristina und er sind auch nach Drehschluss ein Paar geblieben.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Tom Clark Der Bachelor Daniel Völz mit seinen 22 Kandidatinnen

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

Instagram / kristinayantsen Daniel Völz und Kristina Yantsen an Weihnachten in Florida

