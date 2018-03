Jetzt will sie auch international Karriere machen! In den USA hat Danielle Bregoli schon auf ungewöhnliche Art und Weise Bekanntheit erlangt. Vor etwa einem Jahr hatte ihre Mutter Barbara Ann Hilfe beim US-Psychologen Dr. Phil McGraw gesucht. Ihre Tochter pöbelte, klaute, rauchte und zeigte sich schwer erziehbar. An der Art der 14-Jährigen hat sich bis heute nicht viel verändert. Dafür ist sie aber seit ihrem Auftritt in der TV-Show und ihrer berühmten Kampfansage "Cash Me Ousside" berühmt – Danielle hat sogar eigene Songs herausgebracht. Und mit denen will sie jetzt um die Welt tingeln.

Wie TMZ erfahren hat, organisiere die Göre mit dem losen Mundwerk eine Tour durch insgesamt 25 Städte. Nach ihrem Start in den USA wolle sie nach Deutschland, Belgien, Paris, London und Amsterdam reisen. Bei ihrem letzten Gig werde Danielle alias Bhad Bhabie in Kopenhagen auf der Bühne stehen, wie es heißt. Wenn der Plan aufgeht, sollen ihr die Konzerte sogar eine Million Dollar einbringen.

Fans der Rapperin können sich neben einer Live-Performance ihrer ersten Single "These Heaux" auch auf Werke wie "Hi Bich" oder "Mama Don't Worry" freuen. Ein Album hat die rothaarige Instagram-Berühmtheit übrigens noch nicht veröffentlicht.

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli und ihre Mutter

Deby / Splash News Danielle Bregoli, bekannt aus "Dr. Phil"

Bello / Splash News Danielle Bregoli vor dem Restaurant "Catch" in Los Angeles

