Sie hat ihre Liebsten um sich geschart! Seit wenigen Tagen liegt Model Stefanie Giesinger (21) wieder einmal im Krankenhaus. Ihre Wanderorgane bereiten der Beauty schon seit ihrer Kindheit schwere gesundheitliche Probleme und hatten bereits mehrere Operationen zur Folge. Nun stand eine weitere an und die Influencerin war supertapfer. Gut, dass sie während ihrer Genesung von ihrer Familie und ihren Freunden unterstützt wird!

Alle haben sich rund um ihr Krankenbett versammelt. Stefanies bester Freund Jannik verpasst der frisch Operierten erst einmal eine ordentliche Fußmassage und versorgt sie dazu noch mit spannender Lektüre. Auch Mama Helena steht ihrer Tochter so kurz nach dem Eingriff bei. Selbstverständlich ist auch Steffis bessere Hälfte Marcus Butler (26) für seine Freundin da. Die GNTM-Gewinnerin ist über so viel Support unglaublich dankbar und das lässt sie auch ihre Follower in ihrer Instagram-Story wissen. Mit "beste Mama", "bester Freund" und "bester Boyfriend" betitelt sie ihre Besucher.

Nur wenige Stunden nach der OP macht Steffi erste Gehversuche und wird dabei – wie sollte es auch anders sein – von ihren Lieben Jannik und Marcus unterstützt! Mama Helena hält das Ganze in einem Video fest. Bei so viel Fürsorge ist die 21-Jährige hoffentlich schnell wieder fit!

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Instagram / helen_gie Stefanie Giesinger mit Freund Marcus Butler und Kumpel Jannik

