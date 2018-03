Kurz vor Weihnachten heißen Jörn Schlönvoigt (31) und seine Verlobte Hanna Weig ihr größtes Geschenk willkommen. Seitdem fühlt sich die Happy-Family mehr als komplett und genießt jeden einzelnen Tag. Besonders Hanna ist von ihrem Baby-Girl verzückt. Vor allem, wenn ihre kleine Prinzessin im Land der Träume ist, kann die Vollblut-Mama nicht wegschauen. "Gott, ich liebe es einfach so, wenn sie schläft. Das sieht so süß aus", erzählt sie in ihrer Instagram-Story. Doch derzeit habe die Neu-Mami auch mit kleinen Problemchen zu kämpfen: Delia soll ziemlich lärmempfindlich geworden sein.



