Frauen-Power im Hause der Beckhams! Victoria (43) ist superstolze Mama von den Jungs Brooklyn (19), Romeo (15) und Cruz (13). Mit Papa David (42) stehen die vier Männer definitiv in der Überzahl der Glamour-Familie. Doch am Internationalen Frauentag, der immer am 8. März ist, gilt Victorias Aufmerksamkeit besonders einer Person: ihrem Töchterchen Harper (6). Zusammen mit ihr posierte Vic jetzt für ein niedliches Selfie am Tag der Frauen!

Via Instagram teilte die vierfache Mami einen putzigen Schnappschuss von sich und ihrem Engel. "Küsse an unser Baby-Girl von Mami und Papi", betitelte die Modedesignerin ihren goldigen Post. Mit einem breiten Grinsen verzückte die 6-Jährige nicht nur ihre Mum, sondern auch die Community des ehemaligen Spice Girl. "Sie ist so süß" oder "Harper, du bist genauso schön wie deine Mama", lauteten einige Kommentare der verzauberten Follower.

An diesem Tag dachte Victoria aber nicht nur an ihre kleine Prinzessin. In einem vorherigen Beitrag bedankte sich die 43-Jährige auch bei ihrer eigenen Mutter. "Ich habe von der Besten gelernt. Ich liebe dich Mum", schreibt die Unternehmerin zu diesem Throwback-Foto.

Instagram / victoriabeckham Cruz, Brooklyn, Harper und Romeo Beckham

Instagram / victoriabeckham Brooklyn, David und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham in ihrer Kindheit mit ihrer Mama

