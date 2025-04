So süß ehrt David Beckham seine Victoria zum Muttertag

David Beckham (49) hat den diesjährigen Muttertag im großen Stil gefeiert und seiner Frau Victoria Beckham (50) sowie den beiden Großmüttern seiner Kinder besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In Großbritannien wurde der Muttertag am 30. März gefeiert, und David nutzte die Gelegenheit, um auf Instagram eine herzerwärmende Botschaft zu posten. "Ich habe so ein Glück, so viele unglaubliche Frauen um mich zu haben, die die tollsten Mütter sind", schrieb der Ex-Fußballer zu einer Reihe von privaten Familienfotos. In dem Post verlinkte er nicht nur Victoria, sondern auch ihre Mutter Jackie Adams und seine eigene Mama Sandra Georgina West. Besonders rührende Worte richtete er an seine Frau: "Die Kinder haben so viel Glück, eine Mutter wie dich zu haben."

Die geteilten Fotos gewährten den Fans der Beckhams seltene Einblicke in das Privatleben der Familie und ließen sie in Erinnerungen schwelgen. Auf einem der Bilder ist Tochter Harper (13) zu sehen – und zwar noch als Baby! Neben David, der sich auch nach seiner Fußballkarriere noch topfit hält, meldeten sich auch die Kinder Brooklyn (26), Romeo (22) und Cruz (20) digital zu Wort, um ihrer Mutter zu danken. Für die Familie Beckham, die für ihren starken Zusammenhalt bekannt ist, war der Anlass einmal mehr eine schöne Gelegenheit, ihre Liebe füreinander öffentlich zu betonen. "Wir lieben euch so sehr", schrieb David und schloss seinen Post mit warmen Worten an Victoria sowie Verlinkungen zu den Instagram-Accounts der Kinder ab.

Die Familie Beckham gehört zu den bekanntesten Dynastien der Promi-Welt. Während Victoria in den 1990er-Jahren mit den Spice Girls berühmt wurde und heute als erfolgreiche Designerin tätig ist, war David einer der erfolgreichsten Fußballspieler seiner Generation. Trotz ihrer vollen Terminkalender legen die beiden großen Wert auf gemeinsame Familienmomente, die sie immer wieder stolz in den sozialen Medien zeigen. Sohn Brooklyn, der sich 2022 Nicola Peltz (30) das Jawort gab, hat diese Werte offenbar übernommen. Auch Romeo und Cruz verfolgen ihre Interessen mit viel Engagement und Leidenschaft. Tochter Harper, das Nesthäkchen der Familie, wird von allen besonders umsorgt – und das zeigen auch die herzerwärmenden Posts ihrer Eltern immer wieder.

Instagram / davidbeckham David Beckham im Juni 2024

Instagram / davidbeckham Romeo, Cruz, Victoria, Harper und David Beckham, August 2024

