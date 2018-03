Unglaublich, wie gut in Form Kylie Jenner (20) schon wieder ist! Während ihrer Schwangerschaft zog sie sich vollkommen aus der Öffentlichkeit und sogar von ihren Social-Media-Profilen zurück. Seit der Geburt ihrer Tochter Stormi am 1. Februar kommt die alte, das Rampenlicht liebende, Kylie allmählich wieder zum Vorschein. Erst gab es Bilder ihres süßen Babys, jetzt präsentiert die frischgebackene Mutter ihren After-Baby-Body inklusive Mini-Taille.

Knapp sechs Wochen ist es her, dass Kylie ihr Töchterchen zur Welt brachte. Jetzt beweist sie, dass sie sich längst nicht mehr hinter weiten Klamotten zu verstecken braucht und wieder wie früher ihre favorisierten sexy Stylings genießen kann. Am Wochenende stand nicht nur die Baby-Shower ihrer älteren Schwester Khloe Kardashian (33) an, am Abend desselben Tages wurde auch der Geburtstag von Khloes Liebstem Tristan Thompson (26) vorgefeiert. Und für diese Party schmiss sich Kylie ordentlich in Schale, wie ein Foto, das sie bei Instagram postete, zeigt: Zusammen mit ihrer besten Freundin Jordyn Woods (20) scheint sich Kylie gerade erst umgezogen zu haben und posiert mit ihr für eines ihrer berühmten Spiegel-Selfies. Die beiden Mädels sehen in hautengen Looks, in denen viel nackte Haut sichtbar ist, wirklich mörderheiß aus und es fällt auf, wie schlank Kylie schon wieder ist. Nicht ohne Hintergedanken hat sie sich wohl für ein bauchfreies Outfit entschieden, das ihre schmale Körpermitte toll betont!

Nur Stunden zuvor hatte die 20-Jährige zusammen mit ihren Schwestern und gemeinsamen Freunden die baldige Ankunft von Khloes erstem Kind zelebriert. Auf der Baby-Party ging es noch ein bisschen weniger hot zu: Kylie trug einen Bademantel-Look und verwandelte sich erst am Abend in eine laszive Diva.

Snapchat / KimZBiermann Kylie Jenner und Kim Zolciak-Biermann auf Khloe Kardashians Baby-Party

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de