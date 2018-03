Sie war definitiv der Ehrengast auf Khloe Kardashians (33) Babyparty. Am Abend drehte sich zwar alles um die Hochschwangere, die in wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter wird, doch Stunden zuvor hatten alle Anwesenden nur Augen für ihre Nichte Stormi Webster. Die Kleine durfte vor ihrer Schlafenszeit nämlich Mama Kylie Jenner (20) zum Event begleiten. Sie konnte auch dabei zusehen, wie sich die Kardashian-Frauen für die spätere Feier stylten – und in den Armen von "Tante" Jordyn Woods (20) chillen.

Obwohl Mama Kylie schon diverse Fotos ihres Kindes mit der Öffentlichkeit geteilt hat, ist der Anblick des süßen Baby-Gesichtchens dennoch selten und immer wieder goldig. Umso schöner, dass die 20-Jährige ihren Fans den wunderbaren Moment vor Khloes rauschender Party nicht vorenthalten wollte und ein Foto ihrer besten Freundin mit ihrem Kind im Arm bei Snapchat präsentierte. Ihr Kommentar "Könnten sie noch süßer sein?" verdeutlicht, wie wundervoll die LipKit-Designerin den Schnappschuss findet. Er zeigt Stormi von oben, während sie Jordyn fasziniert anschaut – ihre Augen, ihre Stupsnase und das Schmollmündchen sind in all ihrer Pracht zu sehen.

Khloes Babyparty fand im Grand Ballroom in Los Angeles statt und stand ganz unter dem Motto Pink. Absolut passend, denn die 33-Jährige hatte erst vor Kurzem verraten, dass ihr Baby ein Mädchen wird. Neben Kylie und Jordyn feierten unter anderem Khloes Schwestern, Moderatorin Maria Menounos (39), Publizistin Tracy Nguyen Romulus, The Real Housewives of Atlanta-Star Kim Zolciak-Biermann und Khloes Freund und Bald-Papa Tristan Thompson (26) mit.

Instagram / khloekardashian Kourtney und Khloe Kardashian auf Khloes Baby-Shower

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloe Kardashian und Kourtney Kardashian

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

