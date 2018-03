Und der Award für den besten Vater geht dieses Jahr an... Ashton Kutcher (40)! Der Star der Kultserie "The 70s Show" ist bekannt für seine manchmal harten und so gar nicht hollywoodmäßigen Erziehungsmethoden. Jetzt hat er die Latte für alle Väter ziemlich hoch gelegt, denn er machte seiner Familie eine zuckersüße Liebeserklärung: Der Hollywood-Hottie würde alles stehen und liegen lassen für seine Lieben. Sie stehen an erster Stelle in seinem Leben!

Wie das Online-Portal Enternainment Tonight berichtet, plauderte der erfolgreiche Start-Up-Unternehmer bei einer Konferenz für Geschäftsführer in Kalifornien aus dem privaten Nähkästchen: "Das Grundlegendste auf der Welt ist für mich die Beziehung zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Sie sind der wichtigste Faktor in meinem Leben". Der Ehemann von Schauspielerin Mila Kunis (34) beweist einmal mehr, dass er ein Vater wie aus dem Bilderbuch ist. Seine freie Zeit blockt er im Kalender ausschließlich für seine beiden Kinder Wyatt (3) und Dimitri (1). Denn er möchte keinen kostbaren Moment im Leben seiner beiden Schätze verpassen.

Ashton scheint allerdings nicht nur der perfekte Vater zu sein. Laut dem Branchendienst Business Insider ist er zudem einer der erfolgreichsten Promis in der Gründerszene. Mehr als 250 Millionen Dollar investierte er in Start-Ups wie Uber, Airbnb oder Spotify. Dabei sind ihm hohe Gewinne nicht das Wichtigste. Er wolle "die Welt einfach ein bisschen besser machen", sagt er.

WENN Ashton Kutcher und Tochter Wyatt 2016

Anzeige

WENN.com Mila Kunis und Ashton Kutcher mit Tochter Wyatt in L.A.

Anzeige

London Ent / Splash News Mila Kunis und Ashton Kutcher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de