Das erwartet ihr erstes gemeinsames Kind! Für Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) steht ein aufregendes Lebenskapitel an. Die Berlin - Tag & Nacht-Stars werden im Sommer Eltern. Ein Baby ist ein Großprojekt: Neben dem Namen, der Kinderzimmereinrichtung und Co. machen sich die beiden natürlich auch schon Gedanken über die Erziehung. Im Interview verraten die Verlobten jetzt, welche Art von Eltern sie sein wollen.

Promiflash trifft die werdenden Eltern gut gelaunt in Berlin. Die Vorfreude auf den Nachwuchs ist beiden ins Gesicht geschrieben. Aber wie wollen sie ihren Spross erziehen? "Jeder sagt sich ja irgendwie, dass er cool und lässig sein will, aber man kann das jetzt natürlich noch nicht so genau sagen. Aber wir wollen schon cool und lässig sein, na klar", grinst Matthias. Jenefer sieht das ähnlich. Meint aber auch: "Das Ganze soll schon seine Regeln haben. Also unser Kind darf jetzt nicht 24 Stunden wach sein mit zwei Jahren." Außerdem würden beide aus einem guten Elternhaus kommen. Die gute Erziehung würde sich sicher aufs Kind übertragen.

Das glückliche Couple hütet übrigens noch ein paar Baby-Geheimnisse. Sowohl das Geschlecht als auch den Namen ihres Glücks behalten sie vorerst für sich. Soviel verrieten sie dann aber doch: Es wird ein internationaler, aber auch klassischer Name. Was haltet ihr von den Erziehungsvorstellungen der beiden? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel.

