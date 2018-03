Da muss sich Iris Mareike Steen (26) auf etwas gefasst machen! Im Vorfeld der aktuellen Let's Dance-Staffel hatte sich der GZSZ-Star vor einem strengen Trainer gefürchtet, doch in der ersten Folge wurde Iris als Coach Christian Polanc (39) an die Seite gestellt. Der Sportler fasste seine früheren Tanzpartnerinnen nicht gerade mit Samthandschuhen an – da gibt es also ordentlich Zoffpotenzial. Auch die Promiflash-Leser sind sich einig: Zwischen Iris und Christian fliegen noch die Fetzen!

Iris wünschte sich einen Tanzpartner, der sie eher mit lieben Worten motiviert als mit dem gewissen Ehrgeiz. Doch nach dem Triumph im vergangenen Jahr hat Christian den erneuten Showgewinn als Ziel. Von 2.418 Umfrageteilnehmern sind sich 1.882 und somit 77,8 Prozent sicher, dass sich die Schauspielerin und der 39-Jährige in den Haaren liegen werden. Die Minderheit aus 536 der Abstimmer (Stand: 11. März, 14 Uhr) glaubt hingegen, dass sich die beiden in den nächsten Wochen gut verstehen.

Nach der Zuteilung in der Kennenlernshow reagierte Christian zunächst noch verhalten auf seinen diesjährigen Schützling. Ob die 26-Jährige ihn mit ihrer Leistung für sich gewinnen kann? Am Sonntag starten die ersten gemeinsamen Proben für sie als Duo. Zumindest Iris freut sich auf die gemeinsame Zeit, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet.

