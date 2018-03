Das werden spannende Wochen für die Zuschauer – und vor allem für Christian Polanc (39)! Am Freitagabend wurde das Geheimnis um die Let's Dance-Paare endlich gelüftet. Kurz vor der Verkündung der Teams stellte Kandidatin Iris Mareike Steen (26) klar: Sie brauche einen Trainer, der nicht so streng ist. Da hat die Schauspielerin aber die Rechnung ohne RTL gemacht! Iris darf die kommenden Wochen mit Coach Christian trainieren, der bekannt dafür ist, auch mal auf den Tisch zu hauen. Ob das gut gehen kann?

Kurz nach der Show traf Promiflash Iris und den 39-Jährigen zum Interview. Auf die Frage, ob sich der Profitänzer über seine Partnerin freut, fiel sein Urteil noch etwas verhalten aus. "Ich glaube, es wird sich noch rausstellen, wie glücklich wir sind mit unseren Partnern", zog er sein Resümee und sprach danach eine kleine Warnung aus: "Wenn wir mal die ersten Trainingsstunden hinter uns haben, dann sehe ich, wie sie meine Sachen umsetzt und sie sieht, wie streng ich wirklich bin." Das wird mit Sicherheit kein Zuckerschlecken für die GZSZ-Darstellerin, die von sich selbst behauptet, gar nicht tanzen zu können.

Iris tritt in dieser Staffel aber auch in große Fußstapfen. Im vergangenen Jahr tanzte sich Christian mit Schlagersängerin Vanessa Mai (25) bis ins Finale. Die Powerfrau war unermüdlich und hatte in jeder freien Minute trainieren wollen, was ihrem ehrgeizigen Coach sehr entgegenkam.

