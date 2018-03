Für dieses Traumhaus griff er ganz tief in seine Brieftasche. Sänger Adam Levine (38) und Topmodel Behati Prinsloo (28) sind ein absolutes Vorzeige-Couple in Hollywood. Seit 2012 sind die beiden ein Paar. Zwei Jahre später folgte dann die Hochzeit. Ihre zwei Töchter Dusty Rose (1) und Gio Grace machen das Familienglück perfekt. Für seine Ladys hat der zweifache Vater jetzt ein ordentliches Sümmchen für eine Immobilie springen lassen!

Laut TMZ hat Adam ganze 35 Millionen Dollar in ein Anwesen in Beverly Hills investiert. Das hat bis vor Kurzem noch dem Schöpfer der amerikanischen TV-Serie "Will & Grace", Max Mutchnick, gehört. Der hat ursprünglich 23 Millionen Dollar dafür gezahlt und es nach dem Kauf komplett renoviert. Neben seiner idyllischen Lage im Grünen, hat das neue Zuhause des Musikers sieben Schlafzimmer, acht Bäder, ein Heimkino, einen Pool, einen Tennisplatz und ein großzügiges Gästehaus zu bieten! Es gilt als eines der Meisterstücke in Beverly Hills.

Für dieses Eigenheim hat Adam sein Anwesen in Holmby Hills, das er angeblich nie wirklich bewohnt haben soll, für knapp 18 Millionen Dollar verkauft. Außerdem steht sein aktuelles Haus in Beverly Hills für 16 Millionen zum Verkauf. Damit sollte er einen Großteil seiner Ausgaben wieder reinholen!

Pascal Le Segretain/Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei der Oscarverleihung 2015

Anzeige

Instagram / adamlevine Adam Levine und seine Tochter Dusty Rose

Anzeige

Axelle Woussen / Bauergriffin.com / Splash News Adam Levine, Dusty und Behati Prinsloo auf dem Walk of Fame

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de