Für diese heißen Kunstwerke musste er tief in die Tasche greifen! Schon in der Reality-TV-Show Love Island verdrehte Jan Sokolowsky nicht nur mit seinem Strahlelächeln den Mädels die Köpfe – auch sein volltätowierter Body ist ein echter Hingucker! Doch wie viel hat der Rheinländer in den vergangenen Jahren überhaupt für die tiefgehenden Verzierungen hingeblättert? "Ich müsste jetzt, glaube ich, vor Kurzem die 10.000-Marke geknackt haben, ja. Irgendwas zwischen zehn und elf sind es jetzt", erklärt Jan im exklusiven Interview mit Promiflash.



