Das berühmteste TV-Lachen der 90er-Jahre ist zurück und mit ihm die ganze Familie Conner! Roseanne Barr (65), John Goodman (65) und Co. flimmern ab 27. März in "Roseanne" wieder über die Bildschirme – zunächst allerdings nur in den USA. Erste Informationen wurden vom Sender CBS bereits veröffentlicht und die Dreharbeiten starteten schon vor Wochen. Nun gab es auch endlich den offiziellen Trailer zu sehen und der verrät einiges!

Acht Folgen sind geplant und am Grundton der beliebten Serie soll sich offenbar nichts ändern. Mama Roseanne und Vater Dan Conner leben nach wie vor in ihrem Haus und auch die mittlerweile erwachsenen Kids Darlene (Sara Gilbert, 43), Becky (Lecy Goranson, 43) und D.J. (Michael Fishman) sorgen für mächtig Wirbel. Sogar Roseannes verrückte Schwester Jackie (Laurie Metcalf, 62) wird mit von der Partie sein. Auch neue Gesichter gehören nun zur Familie: Die Enkelkinder.

Den unverkennbaren Humor zeigt der Trailer auch diesmal in voller Härte. Während Dan in der letzten Folge eigentlich verstarb, ist er nun wieder quietschfidel und wundert sich in der Vorschau sehr über die Gerüchte. "Ich dachte, du wärst tot!", wunderte sich Roseanne im Ehebett und kassiert eine verwirrte Antwort ihres TV-Manns: "Warum denken immer alle, ich sei tot?"

Nur ein Castmitglied macht sich bisher noch rar. The Big Bang Theory-Star Johnny Galecki (42) war als Darlenes Freund und später Ehemann David Teil der Familie. Ein offizieller Auftritt im Revival wurde nie bestätigt. Stattdessen arbeitet er als Producer aber aktuell trotzdem mit seiner Serien-Liebe an der neuen Show "Living Biblically".

WENN.com Emma Kenney, Sara Gilbert und Roseanne Barr im "Roseanne"-Trailer

WENN.com Roseanne Barr und John Goodman im "Roseanne"-Trailer

Frederick M. Brown/Getty Images Sara Gilbert und Johnny Galecki bei einer CBS-Party 2008

Frederick M. Brown/Getty Images Roseanne-Cast bei der ABC-Pressetour



