Bei Let's Dance geht es nun endlich in die heiße Phase! Nachdem sich die Promis und ihre Profitztänzer bei der großen Kennenlernshow erst einmal beschnuppern konnten, starteten nun die harten Trainingsstunden. Die Paare üben fleißig, doch eine wichtige Sache muss vor der nächsten Show unbedingt noch geklärt werden: der Team-Name! Hilfe suchend wenden sich Charlotte Würdig (39) und Coach Valentin Lusin (31) an ihre Fans und die Vorschläge sind teilweise sehr kurios.

Während des Trainings nahm sich das Tanzpaar kurz Zeit und startet einen Hilferuf auf Instagram, denn an ihm ist offenbar eine wichtige Info vorbeigegangen. "Was?!? Wir brauchen einen Teamnamen?! Was?! Hilfe!! WIE können wir uns nennen? Habt ihr eine originelle Idee", schreibt Charlotte aufgeregt. Das lassen sich die Follower nicht zweimal sagen und legen gleich drauf los. "Team 'Valcha', "Valenchar.Adventure" und "LionDance" lauten die kreativen Ideen der Community. Zwei Namen liegen besonders gut im Rennen: Charlentin und Valotte.

Das Duo ist nicht das erste, das seine User mobilisiert – auch Roman Lochmann (18) mit Tänzerin Katja Kalugina und Bruder Heiko Lochmann (18) sind auf der Suche nach coolen und ausgefallenen Vorschlägen. Ob die Kandidaten wohl fündig werden? Man darf gespannt sein...

Charlotte Würdig und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Kandidaten

Charlotte Würdig und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Roman Lochmann und Katja Kalugina

