Bald kann das heiß ersehnte Baby-Shoppen beginnen! Einige Wochen lang schürte Love Island-Star Elena Miras Schwangerschaftsgerüchte, unter anderem mit einem über dem Sofa schwebenden rosafarbenen Baby-Ballon. Mittlerweile haben sie und ihr Liebster Mike Heiter zwar die Kinderüberraschung bestätigt, das Geschlecht ihres gemeinsamen Sprösslings ist allerdings für die werdenden Eltern noch ein Rätsel – Bald-Mama Elena würde es allzu gerne endlich lösen!

In ihrer neuen Instagram-Story präsentiert die Schwangere ihre wachsende Murmel. In dem niedlichen Clip streicht sich die aufgeregte Fast-Mutti über ihren Bauch und versieht die Aufnahme mit dem Hashtag #Du und Ich. Dieses klitzekleine "Du" würde sie offenbar nur allzu gerne näher kennenernen: "Bald weiß ich, ob es ein Mädchen oder Junge wird. Bin schon sehr gespannt", postet Elena. Mittlerweile ist sie in der

20. Schwangerschaftswoche – lange dauert es also nicht mehr.

Auch in anderen Social-Media-Posts wird deutlich: Der TV-Star kann es kaum erwarten, den Bauchbewohner endlich in den Armen zu halten: "Dich zu spüren, ist unbeschreiblich. Mit jeder kleinen Bewegung machst du mich so glücklich", beschrieb Elena in einem ihrer letzten Uploads das Mutterglück.

