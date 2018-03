Ist es das Ende einer Ära? Karl Lagerfeld (84) gehört zu den gefragtesten Modedesigern der Welt und prägt seit über 50 Jahren die Fashion-Welt. Für Models wie Kendall Jenner (22), Cara Delevingne (25) und Lily-Rose Depp (18) ist es eine Ehre, die Designer-Stücke des Modezars auf dem Laufsteg zu präsentieren. Am 10. September 2018 wird der Fashion-Papst 85 Jahre alt – und es mehren sich die Anzeichen, dass er langsam seinen Abschied vom Catwalk-Zirkus vorbereitet!

Bereits vor zwei Jahren gab es Gerüchte, dass Karl in Rente gehen könnte. Der Grund für diese Spekulation: Carine Roitfeld, die Ex-Chefin der französischen Vogue, schrieb auf Instagram zu einem Bild des heute 84-Jährigen: "Vermisse dich jetzt schon." Der Social-Media-Beitrag ist inzwischen gelöscht. Also falscher Alarm? Schließlich hält der berühmte Pferdeschwanz-Träger die Textil-Zügel noch immer fest in seiner Hand.

Aktuell gibt es neue Indizien, die einen Abgang des Modeschöpfers vermuten lassen. Anfang des Jahres überraschte der gebürtige Hamburger seine Fans mit einem ungewohnten Look: Der Sonnenbrillen-Liebhaber trägt neuerdings einen weißen Rauschebart! Optische Veränderungen läuten ja oft einen neuen Lebensabschnitt ein. Ob das auch in diesem Fall gilt? Laut Bild soll der Wahl-Franzose im Januar ans Aufhören gedacht haben. Für die Chanel-Show der Pariser Modewoche zu Beginn dieses Monats sei er aber noch einmal an den Laufsteg zurückgekehrt.

SIPA/WENN.com Cara Delevingne und Kendall Jenner hinter Karl Lagerfeld

Pascal Le Segretain / Getty Images Karl Lagerfeld auf der Pariser Fashion Week 2018

Getty Images Lily-Rose Depp und Karl Lagerfeld

