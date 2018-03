Joachim Llambi (53) nimmt Victoria Swarovski (24) in Schutz! Die hübsche Edelsteinerbin feierte am Freitag ihr Moderationsdebüt bei Let's Dance – das kam allerdings nicht bei allen Zuschauern gut an. Im Promiflash-Interview bekommt Victoria jetzt Rückendeckung vom Chef-Juroren: "Ich finde, sie hat das gar nicht so schlecht gemacht! [...] Man muss solchen jungen Menschen auch eine Chance geben und sagen: 'Ja, das war vielleicht nicht ganz so gut, das versuche ich jetzt zu verbessern'", erklärte Joachim. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



