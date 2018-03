Was für ein schwarzer Tag für alle Fans von Das Traumschiff. Von 1999 bis 2013 gehörte Siegfried Rauch (✝85) als Kapitän Jakob Paulsen zur festen Besetzung des ZDF-Dampfers und wurde sowohl von Kollegen als auch von den Zuschauern für seinen Charme und seinen Humor geschätzt. Am Sonntagabend dann der Schock: Im Alter von 85 Jahren kam der Schauspieler ums Leben! Während einer Feier der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Wohnort Untersöchering stürzte er von einer Treppe und starb noch vor Ort. Jetzt nehmen seine Weggefährten Abschied.

"Ich bin bestürzt, tieftraurig und still", schreibt Schauspielerin Rebecca Immanuel am Montagmittag auf ihrer Facebook-Seite. Die schöne Brünette war 2008 in einer Folge des Traumschiffs zu sehen und durfte Siegfried bei den Dreharbeiten in Rio de Janeiro kennenlernen. Heute erinnert sie sich an einen großartigen Kollegen: "Was für eine große Lücke dein Vorausgehen bei deinen Liebsten, deinen Freunden, Nachbarn und uns Kollegen reißt, mag ich mir nicht annähernd vorstellen müssen. Wir werden dich schmerzlichst vermissen. Wisse, dass du ein Geschenk für die Welt warst."

Auch Ben Blaskovic durfte Bekanntschaft mit dem einstigen Kapitän machen – allerdings nicht bei den Traumschiff-Dreharbeiten. 2014 standen die Herren gemeinsam für "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Entsprechend zeigte auch er sich tief betroffen über den Tod seines Kollegen: "Es war mir eine Ehre, dich gekannt zu haben. Ich bin bestürzt über diese Nachricht und bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige gewesen bin, der dir noch mal Lebewohl hätte sagen wollen. Danke für alles. Ruhe in Frieden. Gute Reise."

Bergdoktor-Hauptdarsteller Hans Sigl (48) verpackt seine Trauer in wenige, aber sehr eindringliche Worte. Er schreibt im Netz: "Stille. Gute Reise, mein lieber Freund." Erst vor Kurzem hatte der Dr. Martin Gruber-Darsteller im ZDF noch von der Atmosphäre am Set erzählt und kam dabei auch auf seinen langjährigen Kollegen zu sprechen: "Immer da. Immer freundlich. Immer einen guten Spruch." Rauch war seit der Neuauflage im Jahr 2008 Teil des Formats.

