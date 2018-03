Das öffentliche Geknuddel geht in die nächste Runde! Seit Februar reißen sich die Fans darum, Blicke auf Kylie Jenners (20) erstes Töchterchen Stormi Webster zu erhaschen. Während die prominente Neu-Mama mit ihrem Spross kurz nach der Geburt noch einen weiten Bogen um die Kameras machte, lässt sie ihre Fans mittlerweile nur allzu gerne an ihrem Familienleben teilhaben. So niedlich kuschelt jetzt Kylies Oma Mary Jo Shannon mit ihrer brandneuen Urenkelin!

Beim Anblick dieses Uploads auf Instagram dürften zahlreiche Fan-Herzen höher geschlagen haben: Das Reality-Starlet teilt einen weiteren Schnappschuss ihrer kleinen Tochter – diesmal in den Armen ihres ganz persönlichen Kindheitshelden: Oma Mary Jo. "Ich meine, kann es überhaupt noch besser werden als das?", beschreibt die frischgebackene Mutti ihr Glück. Ein Pic, auf dem die kleine Stormi nach dem Finger ihrer Uromi greift, macht den putzigen Post komplett.

Bevor die Fotos von den kuscheligen Mußestunden zwischen der Familienältesten und der Jüngsten des TV-Clans ins Netz gestellt wurden, machten süße Aufnahmen von Kylies BFF Jordyn Woods (20) die Runde. Das Model hält darauf das Mini-Me ihrer Busenfreundin liebevoll im Arm. Vater-Tochter-Momente mit Daddy Travis Scott blieben hingegen bisher aus. Ob er ihm das geknipste Schmusevergnügen wohl als nächstes zuteil wird?

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Oma und Tochter

Snapchat / kylizzlemynizzl Jordyn Woods mit Kylie Jenners Tochter Stormi Webster

