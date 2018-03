Einträchtig eingemummelt – so goldig ist ihr erstes Liebes-Selfie! Vor wenigen Tagen feierten Anna Hofbauer (29) und Marc Barthel (28) ihre Paar-Premiere in der Öffentlichkeit: Nach wochenlangem Versteckspiel enthüllten sie ihre Beziehung bei einer Musicalpremiere in Hamburg. Nun gab die Ex-Bachelorette ihren Fans einen besonderen Einblick in ihr erfülltes Privatleben: Anna postete das erste eigene Pärchen-Pic mit ihrem Marc und könnte darauf kaum glücklicher wirken!

Mit dicken Mützen, Sonnenbrillen und einem Lächeln auf den Lippen posieren die beiden vor romantischer Kulisse: dem Schloss Neuschwanstein in Bayern. "Babe, ich bin auf dem Weg!", kommentierte die Blondine ihren süßen Schnappschuss – offenbar stammt das Foto von einem früheren Liebes-Ausflug und soll den Schauspieler auf neue gemeinsame Quality-Time einschwören. Marcs Antwort ließ auch nicht lange auf sich warten: Er hinterließ seinem Schatz ein Emoji mit Herzchen in den Augen.

Die Turtel-Pics, die die beiden zuvor auf ihren Social-Media-Accounts gepostet hatten, stammten im Gegensatz zu ihrem Selfie von Fotografen am roten Teppich. Ihre große Liebes-Premiere zelebrierten die Musicaldarstellerin und ihr Liebster Ende Februar überglücklich, aber auch ziemlich nervös im Stage-Theater an der Hamburger Elbe. "Ich bin mega-aufgeregt, aber mir geht es sehr gut, ja, sehr", hatte Anna damals Promiflash verraten.

P.Hoffmann/WENN.com Marc Barthel und Anna Hofbauer auf der "Mary Poppins"-Musicalpremiere in Hamburg

