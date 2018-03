Seit der Kennenlern-Show am vergangenen Freitag steht fest: Profitänzerin Ekaterina Leonova (30) und Ingolf Lück (59) sind ein Paar – zumindest auf dem frisch gebohnerten und auf Hochglanz gebrachten Tanzparkett von Let's Dance. Die schöne Russin zeigte sich während der Auftakt-Show in Köln zunächst wenig begeistert von ihrem ihr zugeteilten Partner. Das hat sich jetzt geändert: Ekat lobt ihren neuen Tanzschützling in den höchsten Tönen.

Sie schlug scherzhaft die Hände vor dem Gesicht zusammen, als die Entscheidung fiel: Die 30-Jährige wird in der elften Staffel der RTL-Show mit Ingolf das Tanzbein schwingen. Für Lück war's Glück! Immerhin hat der Komiker die Siegerin des Vorjahres abgesahnt! Auf Facebook postet diese jetzt ein Bild, das die beiden gemeinsam mit Ekats Zwillingsschwester erschöpft lächelnd nach dem Training zeigt. "Ich bin sehr glücklich und total begeistert! Ich habe einen der besten Tanzpartner gefunden: Sympathisch, herzlich, humorvoll, fleißig. Und er wird bald ein richtiger Tänzer! Ich kümmere mich gerade darum", schreibt sie daneben.

Der 59-Jährige, der vergangene Woche stolze 18 Punkte für seinen Walzer zu "We are the Champions" ergattern konnte, begeistert nicht nur seinen Coach. Auch Jurorin Motsi Mabuse (36) outete sich bereits als wahrer Ingolf-Fan. "Ich liebe dich jetzt schon! Explosivster Mann, emotionalster Mann! Egal, was passiert, mach das weiter”, lobte sie ihn nach seiner Performance.

Lukas Schulze/Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova

MG RTL D / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Ingolf Lück, "Let's Dance"-Stars 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

