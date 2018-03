Große Liebe oder große TV-Lüge? Nicht nur einige Zuschauer zweifeln an der Beziehung zwischen Bachelor Daniel Völz (33) und seiner Auserwählten, Kristina Yantsen. Im Promiflash-Interview verrieten die Ex-Bachelorette-Kandidaten Niklas Schröder und Sebastian Fobe (32) jetzt, warum auch sie nicht an die Bachelor-Liebe glauben: "Sorry, für mich ist das Fake", zieht Nik gnadenlos Bilanz. Warum der Immobilienmakler und die Tänzerin eine Beziehung vortäuschen, liegt für beide Jungs auf der Hand. "PR", meint Nik. "Ja natürlich. Ist für beide Seiten ganz gut. Kommt ein bisschen mehr dabei rum als, wenn sie sich gleich trennen", stimmt ihm Sebi zu.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de