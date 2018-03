Diese Nachricht kam nicht bei allen gut an! Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt gegeben, dass Jay-Z (48) und seine Ehefrau Beyoncé (36) gemeinsam auf Tour gehen werden – und das schon in diesem Sommer! Das megaerfolgreiche Musikerpaar hat sich für seine Tourankündigung vermutlich ein positiveres Feedback von seiner Fangemeinde gewünscht. Doch in den sozialen Netzwerken stehen die Zeichen eher auf Ablehnung: Die Fans wollen Queen Bey allein auf der Bühne!

Besonders auf Twitter sammeln sich nach der News einige bissige Kommentare von Bey-Fans. "Beyoncé erklärte den Frauen einst, ihre Männer zu Hause zu lassen und ich wundere mich nur, warum sie nicht ihren eigenen Rat befolgt!" oder "Wisst ihr, was noch besser als eine weitere Tour von Beyoncé & Jay-Z wäre? Einfach nur eine Beyoncé-Tour!" sind nur zwei der enttäuschten Rückmeldungen auf dem sozialen Kurznachrichtendienst.

Eine Userin geht sogar noch weiter und wünscht sich eine Scheidungstour. Die Fremdgeheskapaden des Rappers haben die Fans seiner Frau ihm wohl noch immer nicht verziehen.

