Sie haben sich gesucht und gefunden! Schon in wenigen Wochen erwarten Khloe Kardashian (33) und ihr Schatz Tristan Thompson (27) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor der Geburt ihres Töchterchens stand für das verliebte Paar jetzt jedoch noch ein weiterer großer Tag an: Der Profibasketballer feierte am Dienstag seinen 27. Geburtstag – und so supersüß gratulierte die Bald-Mama seines Babys ihm zu seinem Ehrentag!

Was für eine romantische Geste: Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die werdende Mutter jetzt einen kuscheligen Schnappschuss der beiden. Dazu textete sie ganz emotional: "Nur das Allerbeste zu deinem Geburtstag, mein Liebster! Wie besonders ist das Leben, das wir teilen? Ich bin so gesegnet, dass ich solch wunderschöne und monumentale Erinnerungen mit so einem wundervollen Mann haben darf." Die 33-Jährige schwärmte weiter: "Ich hoffe, dieses Jahr bringt dir alles, wovon du träumst. Du wirst für immer mein Ein und Alles sein, ich liebe dich, Baby!"

Die Fashionista und ihr Liebster hatten ihre Romanze im Eiltempo gestartet: Nach nur wenigen Monaten Beziehung war Khloe im Winter zu ihrem Auserwählten nach Cleveland gezogen. Kurz darauf hatten die Turteltauben die Nachwuchs-News bekannt gegeben.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

