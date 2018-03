Sie liefern sich ein heißes Booty-Battle – doch muss sich Kim Kardashian (37) nun doch gegen ihre Erzfeindin geschlagen geben? Die Unternehmerin gehörte bisher zu den Celebrities mit der üppigsten Kehrseite und präsentierte ihren prallen Hintern immer wieder in freizügigen Fotoshootings und Clips. Ihre Spitzenposition ist jetzt jedoch in Gefahr: Kims On-Off-Schwägerin Blac Chyna (29) stiehlt ihr mit ihren Hammer-Kurven die Show!

Dieses Hinterteil kann sich sehen lassen: Wie die neusten Paparazzi-Pics jetzt zeigen, ist Chyna bei einem sexy Bikini-Shooting in absoluter Topform – und zeigt stolz ihren runden Po. Doch kommen einem diese Posen nicht irgendwie bekannt vor? Richtig – auch Kim stolzierte im vergangenen Herbst ganz genauso an ihrem Pool entlang und wurde dabei rein zufällig abgelichtet. Ob die einstige Stripperin ihren XL-Pfirsich wohl mit Absicht so in Shape gebracht hat, um sich mit der Frau von Rapper Kanye West (40) zu messen?

Zwischen den beiden ehemaligen BFFs herrscht derzeit nämlich regelrechte Eiszeit: Chyna geht gerichtlich gegen den TV-Clan vor, da dieser ihre eigene Reality-Show sabotiert haben soll. Was meint ihr: Ist der Kurven-Zoff eine Klatsche gegen Kim im Clinch mit den Kardashians? Stimmt unten ab!

DJDM/WENN Rob Kardashian und Blac Chyna im Sky Beach Club in Las Vegas

Anzeige

Kim Kardashian / Instagram Kim Kardashian am Pool

Anzeige

John Sciulli / Getty Blac Chyna bei VH1

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de